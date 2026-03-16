Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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17.03.2026 00:53:19
This Biotech Attracted a $181 Million Investment During a Staggering 1,300% Stock Rally
On February 17, 2026, Vestal Point Capital disclosed a new position in Terns Pharmaceuticals (NASDAQ:TERN), acquiring 4,500,000 shares worth $181.80 million.According to a U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Vestal Point Capital established a new position in Terns Pharmaceuticals by purchasing 4,500,000 shares. The quarter-end value of the stake stood at $181.80 million.Terns Pharmaceuticals is a clinical-stage biotechnology company focused on developing novel small-molecule therapies for NASH and metabolic diseases. The company leverages a differentiated pipeline with multiple candidates in Phase I and II trials, aiming to address significant unmet medical needs in liver and metabolic health. Its strategy centers on advancing proprietary assets through clinical development to establish a competitive position in the biopharmaceutical sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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