Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
09.05.2026 17:53:57
This Biotech Stock Has Soared 175%. Here’s Why One Fund Still Sold $3 Million Worth
On May 8, 2026, JW Asset Management reported selling 83,600 shares of Liquidia Corporation (NASDAQ:LQDA), an estimated $3.10 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated May 8, 2026, JW Asset Management reduced its holdings in Liquidia by 83,600 shares. The estimated transaction value, calculated using the average closing price for the first quarter of 2026, was $3.10 million. After the trade, the fund reported holding 16,176 shares worth $610,482 at quarter-end. The net position value decreased by $2.83 million over the period.Liquidia Corporation is a biotechnology company focused on developing and commercializing therapies for pulmonary arterial hypertension and other rare diseases. The company leverages proprietary drug delivery technology to address significant unmet needs in the U.S. healthcare market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biotech Holdings LtdShs
Analysen zu Biotech Holdings LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.