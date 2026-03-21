Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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21.03.2026 23:05:08
This Biotech Stock Up 135% Just Faced a $44 Million Trim. Here's What Investors Should Know
Kynam Capital Management reduced its position in CG Oncology (NASDAQ:CGON), selling 1,059,375 shares in the fourth quarter for an estimated $43.84 million based on quarterly average pricing, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Kynam Capital Management sold 1,059,375 shares of CG Oncology during the fourth quarter. The estimated transaction value was $43.84 million, calculated using the period's average closing price. After the sale, the fund held 945,830 shares, valued at $39.27 million at quarter-end. The net position change, reflecting both trading and price effects, was $41.50 million.CG Oncology, Inc. is a biotechnology company specializing in innovative therapies for bladder cancer, with a strategic focus on addressing unmet medical needs in high-risk patient populations. The company leverages clinical expertise and a targeted product pipeline to position itself within the oncology therapeutics market. Its lead candidate, cretostimogene, aims to provide a differentiated, bladder-sparing treatment option, enhancing its competitive edge in the evolving biopharmaceutical landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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