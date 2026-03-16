Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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16.03.2026 23:23:49
This Biotech Stock Up 700% Is Still a Top Holding Despite a $9.3 Million Sale Last Quarter
Cormorant Asset Management disclosed a sale of 50,000 shares of Praxis Precision Medicines (NASDAQ:PRAX) in a February 17, 2026, SEC filing, with an estimated transaction value of $9.31 million based on the quarter’s average share price.According to a February 17, 2026, SEC filing, Cormorant Asset Management reduced its stake in Praxis Precision Medicines by 50,000 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated value of the shares sold was $9.31 million, based on the average unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the PRAX stake increased by $227.00 million, a figure that includes both the impact of trading and price movement.Praxis Precision Medicines is a Boston-based biotechnology company focused on developing innovative therapies for neurological disorders characterized by neuronal imbalance. The company leverages a diversified pipeline of small molecules and antisense oligonucleotides, supported by strategic partnerships and licensing agreements. Its clinical-stage assets and specialized focus position it to address significant unmet medical needs in central nervous system therapeutics.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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