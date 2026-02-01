|
02.02.2026 00:03:49
This Bond ETF Matures in 2026 -- and Just Became a $21.5 Million Conviction Bet
On January 23, BCS Wealth Management disclosed a purchase of 534,928 shares of the Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCQ), with an estimated transaction value of $10.47 million based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated January 23, BCS Wealth Management increased its stake in the Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (NASDAQ:BSCQ) by 534,928 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value for the purchase was $10.47 million, calculated using the average closing price for the quarter. Meanwhile, the fund’s quarter-end position value rose by $10.48 million to $21.5 million, reflecting both the share addition and market price changes.This buy brought the BSCQ stake to 2.17% of reportable AUM as of December 31.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool

