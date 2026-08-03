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03.08.2026 19:30:00
This Boring Company Has Hiked Its Dividend for 71 Straight Years, and It's an Income Investor's Dream
From quantum computing stocks to cutting-edge pharmaceutical stocks, there are plenty of tickers dominating the headlines thanks to the compelling narratives behind these companies.But there's something to be said for tried-and-true companies with resilient business models that provide a solid financial footing for returning capital to shareholders year after year, decade after decade -- companies like American States Water (NYSE: AWR).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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