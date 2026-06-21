Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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21.06.2026 15:00:00
This bull market isn’t going to end because of Fed rate hikes under Warsh
Warsh may hope the threat of rate hikes is enough. But stocks might gain ground if he does, and past rate-hike cycles can be a guide.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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