12.11.2025 03:23:00
This California-Based Company Could Be a High-Potential eVTOL Play Right Now
Joby Aviation (NYSE: JOBY) is the standout pick among electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft makers. This is so because compared to peers like Archer Aviation (NYSE: ACHR), it offers potentially more reward, and arguably, less risk. Here's why.Starting with the potential reward side of matters, it's crucial to understand Joby Aviation's business model. The starting point is a clear statement in its SEC filings: "We do not currently intend to sell our aircraft to independent third parties or individual customers as a primary business model."While management's position on such sales has somewhat moderated -- it recently announced it was exploring the sale of 200 eVTOLs to Saudi Arabia for $1 billion -- Joby's original guiding purpose remains intact. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
