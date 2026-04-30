Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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30.04.2026 11:15:00
This Canadian Company Is Quietly Building a Berkshire-Like Model. Is the Stock a Buy Now?
Most investors see Brookfield Corporation (NYSE: BN) as an asset manager. That's not wrong, but it misses what the business is becoming.Brookfield Corporation isn't just managing capital anymore. It's building a system that can generate, control, and reinvest capital within its own ecosystem -- a model that increasingly resembles how Berkshire Hathaway compounds wealth over time.That shift may look subtle today. But over time, it could create enormous wealth for shareholders.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
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