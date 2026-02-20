Save Aktie
WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
|
20.02.2026 14:14:00
This chemical company gives up its title as the top dividend yielder, so it can save cash
LyondellBasell cut its dividend in half, as the long downturn in the chemicals industry looks set to continue.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
