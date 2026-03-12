China Logistics Aktie
WKN DE: A0N9NJ / ISIN: US16948R1014
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12.03.2026 18:01:16
This China Logistics Platform Generated $1.8 Billion in Revenue Last Year, but One Investor Exited a $6 Million Stake
On February 17, 2026, Beaconlight Capital disclosed a full exit from Full Truck Alliance (NYSE:YMM), selling 458,277 shares previously worth $5.94 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Beaconlight Capital sold all 458,277 shares of Full Truck Alliance during the fourth quarter. The fund reported holding zero shares of YMM at quarter end, with the position’s value declining by $5.94 million over the period.Full Truck Alliance operates at scale as a leading digital freight platform in China, connecting shippers and truckers through technology-driven solutions. Its integrated platform enables efficient freight matching and transaction execution, supported by a suite of value-added services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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