This Chip Giant's AI Revenue Grew 221% Last Quarter. It's Also Quietly Raised Its Dividend for 15 Straight Years.

AI chip giant Broadcom (NASDAQ:AVGO) is growing so fast that its dividend has become an afterthought. Its AI semiconductor revenue grew at a blistering 221% during its fiscal 2026 third quarter. Its AI-powered growth has driven a more than 330% surge in its stock price over the last three years. That has pushed down its dividend yield from more than 2% to a rather nondescript 0.7%.

However, what Broadcom lacks in current yield, it more than makes up for in dividend growth. The semiconductor and software company has hiked its dividend for 15 straight years, growing it by an astounding 9,190%. Given its low payout ratio and robust growth profile, that payout should continue to grow brisky in the future.

Image source: Getty Images.

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