Cintas Aktie

Cintas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 880205 / ISIN: US1729081059

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16.08.2026 03:20:06

This Cintas Insider's Stake Just Grew. Here's What the Filing Shows

Scott Garula, EVP and CFO of Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS), disposed of 2,958 shares of common stock on August 10, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($202.71); post-transaction value based on the August 10 market close ($202.71).Cintas Corporation is a leading specialty business services provider with a market capitalization of $82.1 billion and TTM revenues of $11.3 billion, demonstrating substantial scale and market presence. The company's diversified service portfolio and recurring revenue model provide stable cash flows and competitive advantages through high customer switching costs and operational efficiency. With 48,100 employees and established operations across North America and Latin America, Cintas maintains a strong market position in the professional services sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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