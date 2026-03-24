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24.03.2026 22:32:39
This Commodity ETF With a 16% Yield Just Drew a New $12 Million Bet. Here's What to Know
Bison Wealth initiated a new position in the First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (NASDAQ:FTGC), acquiring 450,926 shares in the fourth quarter. The estimated trade value was $11.72 million, based on quarterly average pricing, according to a March 24, 2026, SEC filing.According to a March 24, 2026, SEC filing, Bison Wealth disclosed a new stake of 450,926 shares in the First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (NASDAQ:FTGC) during the fourth quarter. The estimated transaction value was $11.72 million, based on the period's average closing prices. Meanwhile, the quarter-end value of the position was $12.93 million, reflecting both the share acquisition and price movement over the period.The First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) is a large, actively managed ETF with net assets of roughly $2.4 billion. The fund provides investors with diversified access to global commodity markets, seeking to balance return potential with risk management through tactical asset allocation. FTGC's robust distribution yield and strong one-year total return highlight its role as a potential income and diversification tool within institutional portfolios.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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