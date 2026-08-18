Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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18.08.2026 17:08:00
This Company Just Hit 50 Straight Years of Dividend Increases. Its CEO Says That's Not Even the Real Story.
Congratulations to Carlisle Companies (NYSE: CSL), which recently notched its 50th consecutive annual dividend increase. In doing so, it joined the elite group of Dividend Kings, companies with 50 or more consecutive annual dividend increases. While Carlisle's CEO Chris Koch acknowledged the distinction in a press release, he doesn't see dividend growth as the real story for the roofing-products company. Instead, he noted that it's a capital allocation story.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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