This Contrarian Play Could Be Your Best Investment of 2026
Investor sentiment about electric vehicle (EV) stocks has been cautious in late 2025, due to slowing global EV sales and declining North American EV sales after the expiration of U.S. tax credits. Yet, one of these stocks can still emerge as an attractive contrarian play for 2026, and that is Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN).Image source: Rivian.In the third quarter, Rivian's revenue increased 78% year over year to $1.56 billion, driven by higher vehicle deliveries and expanding software and services revenue. The company delivered 13,201 vehicles and is on track to hit the delivery target of 41,500 to 43,500 cars in fiscal 2025, despite the softer EV demand environment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
