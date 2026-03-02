:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
02.03.2026 21:00:00
This Could Be the Best Monthly Dividend Stock Right Now (Hint: It's Not Realty Income)
Main Street Capital (NYSE: MAIN) could be one of the most reliable monthly income stocks today. With a 5%+ yield, internal management advantages, and potential 28% upside, this BDC offers steady cash flow and defensive strength that income investors crave. The real question is whether the stock is quietly setting up for long-term outperformance.Stock prices used were the market prices of Feb. 20, 2026. The video was published on Feb. 28, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
