Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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03.04.2026 19:46:00
This Could Be the Single Best Way to Protect Your Retirement Savings From Market Volatility
Stock market volatility can be a tough thing to deal with at any stage of life. But during retirement, it can be downright scary.Once you're retired, you may be using your portfolio for income. And if the market tanks, you may be forced to sell assets in your IRA or 401(k) at a loss to generate the income you need to pay your bills. That could put you at a greater risk of running out of money down the line.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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