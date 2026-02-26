Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|
26.02.2026 21:44:47
This Crypto Stock Just Got Visa, Intuit, and an Entire Country as Partners
Circle (NYSE: CRCL), the fintech company best known for issuing the USD Coin (CRYPTO: USDC) stablecoin, went public at $31 on June 5, 2025. It now trades at about $87.Circle's stock skyrocketed as the demand for its USD Coin stablecoins rose. USD Coin is directly backed by cash and U.S. Treasuries held by regulated custodians, which sets it apart from other stablecoins that rely on opaque assets to maintain their peg to the U.S. dollar.
Analysen zu As Partners CO. LTD. Registered Shs
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.