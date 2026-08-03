Palo Alto Networks Aktie

Palo Alto Networks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057

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03.08.2026 19:00:00

This Cybersecurity Growth Stock Is Up 40% in 2026, But It's Still a Bargain Compared to CrowdStrike and Palo Alto Networks

Tenable (NASDAQ: TENB) is a cybersecurity company that specializes in exposure management, a proactive form of enterprise protection that identifies vulnerabilities in corporate networks before attackers can exploit them. Hackers are currently using artificial intelligence (AI) to find these weaknesses faster than ever before, so demand for exposure management is surging.As a result, Tenable stock has soared by over 40% this year. But it has a market capitalization of just $3.6 billion, so it's still worth a fraction of cybersecurity giants CrowdStrike and Palo Alto Networks, which have a combined market cap of over $450 billion.Moreover, Tenable stock looks like a bargain compared to its peers based on one widely used valuation metric, which could open the door to significant long-term upside.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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