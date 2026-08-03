Palo Alto Networks Aktie
WKN DE: A1JZ0Q / ISIN: US6974351057
|
03.08.2026 19:00:00
This Cybersecurity Growth Stock Is Up 40% in 2026, But It's Still a Bargain Compared to CrowdStrike and Palo Alto Networks
Tenable (NASDAQ: TENB) is a cybersecurity company that specializes in exposure management, a proactive form of enterprise protection that identifies vulnerabilities in corporate networks before attackers can exploit them. Hackers are currently using artificial intelligence (AI) to find these weaknesses faster than ever before, so demand for exposure management is surging.As a result, Tenable stock has soared by over 40% this year. But it has a market capitalization of just $3.6 billion, so it's still worth a fraction of cybersecurity giants CrowdStrike and Palo Alto Networks, which have a combined market cap of over $450 billion.Moreover, Tenable stock looks like a bargain compared to its peers based on one widely used valuation metric, which could open the door to significant long-term upside.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
16:03
|S&P 500-Wert Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Favoritenwechsel bei Morgan Stanley: Palo Alto Networks-Aktie löst CrowdStrike als Top Pick ab (finanzen.at)
|
27.07.26
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palo Alto Networks von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
22.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
21.07.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich fester (finanzen.at)
|
20.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
20.07.26
|S&P 500-Titel Palo Alto Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Palo Alto Networks von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So performt der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)