11.03.2026 01:49:35
This Cybersecurity Stock Down 40% Drew a $128 Million Institutional Bet. Is It a Buy?
On February 17, 2026, Tremblant Capital Group disclosed a buy of Varonis Systems (NASDAQ:VRNS), adding 3,058,524 shares in a trade estimated at $128.40 million based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Tremblant Capital Group acquired 3,058,524 additional shares of Varonis Systems. The estimated transaction value, based on the mean unadjusted closing price for the quarter ended December 31, 2025, was approximately $128.40 million. At quarter end, the fund’s stake in Varonis Systems was valued at $115.12 million, with the net position change—driven by both trading activity and stock price movements—totaling $89.19 million.Varonis Systems, Inc. is a leading provider of software for securing, managing, and analyzing enterprise data both on-premises and in the cloud. The company leverages advanced analytics and automation to help organizations protect sensitive files, emails, and intellectual property from internal and external threats. With a global customer base and a focus on data-centric security, Varonis positions itself as a strategic partner for enterprises seeking robust data governance and compliance solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
