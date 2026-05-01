Univest Aktie

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WKN: 762595 / ISIN: US9152711001

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01.05.2026 15:13:24

This Director Just Sold 13,000 Shares of Univest Financial for $491,000

Natalye Paquin, Director of Univest Financial Corporation (NASDAQ:UVSP), reported the sale of 13,000 shares of common stock in an open-market transaction on April 27, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($37.80); post-transaction value based on April 27 market close.Univest Financial Corporation is a regional financial institution with a strong presence in the Mid-Atlantic, leveraging a diversified portfolio of banking, wealth management, and insurance services. The company’s integrated approach enables cross-selling opportunities and recurring fee income, supporting stable financial performance. Univest’s long-standing regional focus and broad product offering provide a competitive edge in serving both retail and commercial clients.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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