Life Sciences Aktie
WKN DE: 887904 / ISIN: US5321681018
|
14.01.2026 14:18:50
This Director Sold 42,000 Shares of Wave Life Sciences for $630,000. What Investors Should Know About This Biotech Company.
On Dec. 8, 2025, Adrian Rawcliffe, Director at Wave Life Sciences (NASDAQ:WVE), exercised 42,000 options and immediately sold the resulting shares in an open-market transaction valued at $630,000, as disclosed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($15.00); post-transaction value based on the market close price on Dec. 8, 2025.* 1-year performance data calculated using Dec. 8, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
