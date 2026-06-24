Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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24.06.2026 13:00:00
This disease is more expensive than cancer and heart disease combined. And it’s only going to get worse.
“People should be alarmed. This is a health crisis. It’s also an economic crisis for families and government,”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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