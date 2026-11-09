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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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09.11.2026 23:00:00

This Dividend ETF Could Generate $1,000 per Month in Passive Income. Here's How.

Want to generate $1,000 per month in passive dividend income? You don't need to pick individual stocks or chase risky investments offering double-digit yields. You just need a high quality portfolio of consistent dividend-paying stocks.

The Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEMKT: VYM) is one of the better options to get you there. Its 2.3% yield doesn't look terribly exciting on the surface, but its broadly diversified portfolio that doesn't take unnecessary risks to achieve that yield make it perfect for long-term income seekers.

Source: Getty Images.

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