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28.11.2026 16:00:02
This Dividend King Has Raised Its Payout 54 Straight Years. It's My Top Pick for December.
If you asked 100 investors to name their top all-around dividend stock pick, it wouldn't surprise me if more than 80 of them said Coca-Cola (NYSE:KO).
The beverage powerhouse boasts 64 consecutive years' worth of annual dividend growth, and its product portfolio should have no problem extending this streak indefinitely. And Coca-Cola is one of my preferred income picks too.
As we transition from November to December, though, there's a similar alternative dividend stock I'd suggest buying while Coke stock's recent rally has dialed back its forward-looking dividend yield to only 2.2%.
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