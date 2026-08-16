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16.08.2026 13:15:00
This Dividend King Has Raised Its Payout for 64 Straight Years -- And It's Outperforming the "Magnificent Seven" This Year
Coca-Cola (NYSE: KO) quietly extended its dividend growth streak to 64 consecutive years this past February. That kept it in the illustrious group of Dividend Kings, companies with 50 or more consecutive annual dividend increases. While mature dividend payers tend to be lower-returning stocks, that's not the case this year. Coca-Cola stock is up over 25% this year, crushing the surprisingly meager 4.4% return of faster-growing "Magnificent Seven" stocks. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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