Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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03.10.2026 11:35:01
This Dividend King Is 18.5% Below Its All-Time High and Yields 3%. Is This a Real Opportunity or a Value Trap?
When a 70-year dividend grower like Procter & Gamble (NYSE:PG) falls 18.5% from its all-time high, pushing its yield up to 3%, it's hard not to get intrigued. That seems like a real opportunity to buy shares of a high-quality company at a meaningful discount. However, it's important to question whether this decline is a gift or a warning.
I'm taking a deep dive into Procter & Gamble stock as I consider adding it to my portfolio. Here's why I'm beginning to conclude that while it's facing some real headwinds, the Dividend King -- a company with 50 or more years of annual dividend increases -- is starting to look like a real opportunity these days.
Image source: Getty Images.
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