Alphabet A Aktie

Alphabet A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.10.2026 12:15:00

This Dividend King Is Getting In on the AI Energy Boom With Its Recent Deal with Google. Is It a Buy?

Black Hills (NYSE: BKH) is a regulated utility with an impressive 56-year track record of dividend growth. This makes it a Dividend King, or a company that has raised its payout for 50 consecutive years or more.

Regulated utilities have historically been a sleepy part of the stock market because of their low volatility and stable cash flows, but lately they have been making headlines for long-term agreements with major technology companies. On Oct. 6, Black Hills announced multiple agreements with Alphabet's Google to provide energy infrastructure and services for its hyperscale data center campus in Cheyenne, Wyoming. The agreement runs through 2048 and builds on Black Hills' position as the region's top energy provider for hyperscalers.

Here's what investors need to know.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)

mehr Nachrichten

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

mehr Analysen
15.10.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 Alphabet A Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 755,00 0,41% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 303,00 -2,78% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 299,55 -2,65% Alphabet C (ex Google)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:05 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen