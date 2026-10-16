This Dividend King Is Getting In on the AI Energy Boom With Its Recent Deal with Google. Is It a Buy?

Black Hills (NYSE: BKH) is a regulated utility with an impressive 56-year track record of dividend growth. This makes it a Dividend King, or a company that has raised its payout for 50 consecutive years or more.

Regulated utilities have historically been a sleepy part of the stock market because of their low volatility and stable cash flows, but lately they have been making headlines for long-term agreements with major technology companies. On Oct. 6, Black Hills announced multiple agreements with Alphabet's Google to provide energy infrastructure and services for its hyperscale data center campus in Cheyenne, Wyoming. The agreement runs through 2048 and builds on Black Hills' position as the region's top energy provider for hyperscalers.

Here's what investors need to know.

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