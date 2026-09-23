This Dividend King Was Removed From the S&P 100. Here's Why It's a Great Buy for Long-Term Investors Anyway.

Colgate-Palmolive (NYSE: CL) has raised its dividend annually for 63 consecutive years. That makes it a Dividend King, or a company that has increased its payout for at least 50 years in a row, as well as a stable investment for income-oriented investors.

Over the past 20 years, it delivered a total return of 347% when reinvested dividends are included. It achieved that growth even as the U.S. endured two official recessions.

But on Sept. 21, S&P Global removed Colgate-Palmolive from the S&P 100 index during its quarterly rebalancing, as its $69 billion market cap was too small to make the cut. That sounds like a major setback, but it doesn't change my bullish opinion about the stock.

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