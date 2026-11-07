|
07.11.2026 18:15:00
This Dividend King Yielding 2X the S&P 500 Looks Like a Buy in November.
With the S&P 500 currently yielding around 1.1%, income-focused investors may want to consider high-quality dividend stocks offering higher yields. Lowe's Companies (NYSE: LOW) is such an example. With a forward dividend yield of around 2.3%, it yields more than twice that of this major market index.
That's not all. It's also one of the Dividend Kings, or stocks with more than 50 years of consecutive dividend growth. For 55 consecutive years, the home improvement retailer has raised its payout.
Although continued sluggishness in the housing market remains a major issue for the company, at current prices, this may be one of the best blue chip dividend stocks to buy today.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.