This Dividend King Yielding 2X the S&P 500 Looks Like a Buy in November.

With the S&P 500 currently yielding around 1.1%, income-focused investors may want to consider high-quality dividend stocks offering higher yields. Lowe's Companies (NYSE: LOW) is such an example. With a forward dividend yield of around 2.3%, it yields more than twice that of this major market index.

That's not all. It's also one of the Dividend Kings, or stocks with more than 50 years of consecutive dividend growth. For 55 consecutive years, the home improvement retailer has raised its payout.

Although continued sluggishness in the housing market remains a major issue for the company, at current prices, this may be one of the best blue chip dividend stocks to buy today.

Continue reading