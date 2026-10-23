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23.10.2026 10:15:00
This Dividend King Yielding 3X the S&P 500 Looks Like a Buy Right Now.
Target (NYSE: TGT) has raised its dividend for 55 consecutive years, qualifying it as one of the elite Dividend Kings -- companies that have increased their payouts for at least 50 years in a row. The stock currently yields about 3%, based on its quarterly dividend of $1.16 per share. That is roughly 3 times the S&P 500's yield of approximately 1%, making the shares more appealing as the business turns the corner.
Sales are improving, helped by growth in advertising revenue and Target Circle 360 memberships. The core retail business is also showing better traffic and conversion. Comparable sales swung from a 2.5% decline in the holiday quarter to growth in each of the first two quarters of 2026, led by stronger store traffic.
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