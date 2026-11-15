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15.11.2026 19:30:02
This Dividend King Yields 5 Times the S&P 500. Is It a Buy Now?
The numbers around Hormel Foods' (NYSE:HRL) dividend are pretty impressive. On Nov. 16, it will have paid a dividend for 393 straight quarters, which translates to 98 years.
Yes, the maker of Spam, Hormel Chili, Black Label Bacon, Planters, and Skippy peanut butter, among others, has paid a dividend every quarter since it became a public company in 1928.
The company has increased its annual payout for the last 60 straight years, making it a Dividend King (a company that has raised its annual dividend for at least 50 consecutive years). Hormel Foods has a record of consistency that is very hard to match.
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