Paid Aktie

Paid für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045

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16.06.2026 16:26:31

This Dividend Stock Has Paid Shareholders Every Month for 30+ Years. It's Not Done Yet.

Realty Income (NYSE: O) could be an excellent way to add income to your portfolio, especially while we're still in a high-rate environment. As I'm writing this, the real estate investment trust, or REIT, with more than 15,500 properties in its portfolio, has a 5.2% dividend yield, which it pays in monthly installments.I've written several times that I believe Realty Income could be the best all-around dividend stock in the market. It has a great combination of long-term growth potential, steady income, and low volatility.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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