Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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26.09.2026 13:55:00
This Dividend Stock Pays You 12 Times Per Year. Here's What a $25,000 Investment Deposits Each Month.
If you're looking for monthly dividends from S&P 500 stocks, you don't have many choices. There are just a couple of such stocks in that index, as most dividend-paying companies distribute their payouts quarterly.
One S&P 500 stock that pays 12 times a year is Healthpeak Properties (NYSE: DOC), a real estate investment trust (REIT) that owns hundreds of healthcare discovery and delivery properties, including outpatient treatment centers, labs, senior housing, and related facilities.
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