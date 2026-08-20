Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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20.08.2026 17:53:00
This Dow Stock (and Soon-to-Be Dividend King) Recently Hit a 52-Week Low. Here's the Case for Buying It Anyway.
Stepping into a falling stock is never entirely comfortable. Even if it's a blue chip name, you can never really know until later precisely when it reached the bottom of its trough.Nevertheless, for long-term, high-quality prospects, the time to buy is when they're on sale.With that as the backdrop, discount-minded income investors looking for a new holding might want to consider adding fast-food restaurant stock and Dow component McDonald's (NYSE: MCD) after the run-in it had with a new 52-week low last month.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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