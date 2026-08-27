Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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27.08.2026 12:10:00
This Earnings Season Confirmed the AI Power Bottleneck Is Real. Here Are the Industrial Winners Hiding in Plain Sight.
Artificial intelligence (AI) has been the main driver of the stock market this year, with investors piling into mega-cap technology companies tied to AI, data centers, cloud computing, and semiconductors.This trend overlooks a key sector that is benefiting from AI and the growth of data centers -- industrials.They're considered cyclical and traditional stalwarts, maybe a little boring, but they are key enablers of AI growth. On top of that, many industrial stocks still have attractive valuations.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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