This Economic Indicator Just Hit an All-Time Low; History Says This Is What Happens Next for Stocks
While the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq 100 indices are still near all-time highs, a number of indicators suggest things aren't quite so positive at the moment.I've discussed a number of times in the recent past how the labor market is stagnant, and the number of job openings available is hitting post-COVID lows. That data alone would suggest a troubling outlook, but sentiment surrounding current conditions is even more dismal.The University of Michigan Current Economic Conditions Index just hit a new all-time low. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
