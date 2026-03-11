|
11.03.2026 01:12:56
This Energy Services Stock Up Nearly 100% Got a $36 Million Institutional Bet Last Quarter
On February 17, 2026, Goodlander Investment Management disclosed a new position in Liberty Energy (NYSE:LBRT), acquiring 1,950,000 shares in an estimated $35,997,000 trade.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Goodlander Investment Management established a new stake in Liberty Energy, purchasing 1,950,000 shares. The firm’s quarter-end position in Liberty Energy was valued at $35,997,000.Liberty Energy leverages its integrated business model and strategic basin footprint to deliver high-value completion services for North American oil and gas producers, providing a competitive advantage in servicing leading energy customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gehen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.