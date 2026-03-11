11.03.2026 01:12:56

This Energy Services Stock Up Nearly 100% Got a $36 Million Institutional Bet Last Quarter

On February 17, 2026, Goodlander Investment Management disclosed a new position in Liberty Energy (NYSE:LBRT), acquiring 1,950,000 shares in an estimated $35,997,000 trade.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated February 17, 2026, Goodlander Investment Management established a new stake in Liberty Energy, purchasing 1,950,000 shares. The firm’s quarter-end position in Liberty Energy was valued at $35,997,000.Liberty Energy leverages its integrated business model and strategic basin footprint to deliver high-value completion services for North American oil and gas producers, providing a competitive advantage in servicing leading energy customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
