SUPPORT Aktie
WKN DE: A41AE3 / ISIN: JP3322820006
|
21.01.2026 08:45:00
This Energy Stock Secures a Win-Win Deal to Further Support its 8.8%-Yielding Dividend
Western Midstream (NYSE: WES) operates crucial energy midstream assets to support the operations of its top shareholder, Occidental Petroleum (NYSE: OXY), and other oil and gas companies. Those assets generate stable cash flow to support the master limited partnership's (MLP) 8.8%-yielding cash distribution. The energy companies recently renegotiated some of their natural gas gathering and processing contracts. These new mutually beneficial agreements, along with a new one with oil giant ConocoPhillips (NYSE: COP), will support the production growth of those upstream oil and gas companies while enhancing the sustainability of the MLP's big-time payout.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
Analysen zu SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SUPPORT Co.,Ltd. Registered Shs
|382,00
|0,00%