This ETF Could Take You From $10,000 to $733,998 With Practically Zero Effort on Your Part

ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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01.09.2026 13:19:00
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The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is up nearly 13% this year, and while the end of the year is still four months away, 2026 could end up being the fourth year in a row with double-digit returns. The market has been in spectacular bull form over the past few years, driven by the rise of artificial intelligence (AI). In fact, the S&P 500 has doubled since ChatGPT was launched in late 2022, nearly four years ago.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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