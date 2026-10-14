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14.10.2026 15:45:00
This ETF Has Crushed the S&P 500 in 2026. Here's Why I Think It Still Has Room to Grow.
Beating the S&P 500 is hard, but sometimes individual stocks or entire exchange-traded funds (ETFs) can do it. So far in 2026, this widely watched benchmark has been outperformed by the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD). SCHD has delivered a year-to-date total return of about 23.4%, compared to 15.1% for the S&P 500.
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