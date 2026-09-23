Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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23.09.2026 18:20:00
This ETF Is Up 20% in 2026. Here's Why It Could Have More Room to Run.
Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ), an exchange-traded fund (ETF) that passively tracks the Nasdaq-100 index, has rallied more than 20% this year. By comparison, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have only risen 13% and 16%, respectively. Let's see why QQQ outperformed the benchmark indexes -- and why it might have more room to run over the next few years.
The Nasdaq-100 includes only the 100 largest non-financial stocks listed on Nasdaq. It excludes financial stocks (which account for about 3% of the Nasdaq Composite) because they're more dependent on interest rate cycles than on innovation and organic growth.
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