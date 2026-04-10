Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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10.04.2026 05:41:58
This ETF Just Spiked 15% As Global Ship Orders Hit 17-Year High On Tanker Boom
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