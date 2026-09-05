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06.09.2026 00:29:00
This eVTOL Stock Could Set Early Investors Up for Life
Confession: I've been wrong about Archer Aviation (NYSE: ACHR). Not totally wrong, but wrong enough to make me rethink the stock. In truth, I've been analyzing the stock too narrow-mindedly, with too much focus on its air taxi business and not enough on the other developments taking shape around it.Two of those developments are in defense and autonomous technology. And I think they will make Archer one of the most formidable eVTOL businesses on the market.By now, you probably know what Archer is, or what it's trying to build. It's a frontrunner in the nascent electric vertical takeoff and landing (eVTOL) industry. Long term, it wants to operate an air taxi service, a kind of Uber (NYSE: UBER) in the skies, a transportation network to taxi people through the air to vertiports in major cities.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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