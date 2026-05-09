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09.05.2026 15:15:00
This Financial Stock Could Help Set You Up for Life
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA)(NYSE: BRKB) is a unique business. The conglomerate was, basically, the investment vehicle of longtime CEO Warren Buffett. Buffett's investment success was so impressive that he was nicknamed the Oracle of Omaha. However, Buffett handed off the top job to Greg Abel at the end of 2025, leaving investors to wonder what would come next for the business Buffett built. It looks like more of the same, which is why the stock could help set long-term investors up for life. Here's what you need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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