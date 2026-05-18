The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.05.2026 20:35:19
This Fintech Stock Lagged the Market as One Fund Dumped a $4.6 Million Stake
On May 15, 2026, 13D Management disclosed a full exit from WEX (NYSE:WEX), selling 29,350 shares in a trade estimated at $4.59 million based on quarterly average pricing.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated May 15, 2026, 13D Management sold its entire position in WEX, disposing of 29,350 shares. The estimated transaction value was $4.59 million, calculated using the average unadjusted closing price for the 2026 first quarter. The quarter-end position value shifted by $4.37 million, a figure reflecting both share sales and price changes.WEX is a leading financial technology provider specializing in payment processing, spend management, and healthcare payment solutions. The company leverages technology-driven platforms to deliver integrated services to commercial and institutional clients globally. Its diversified business model and focus on specialized payment solutions underpin its competitive positioning in the fintech sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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