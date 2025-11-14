Primo Brands Corporation Registered Shs -A Aktie
This Firm Sold $48 Million in Primo Brands Stock Amid Post-Acqusition Leadership Shake-Up
New York-based Seven Grand Managers cut its stake in Primo Brands Corporation (NYSE:PRMB) by an estimated $48.2 million in the third quarter, according to an SEC filing on Wednesday.According to an SEC filing on Wednesday, Seven Grand Managers sold 1.5 million shares of Primo Brands Corporation (NYSE:PRMB) during the third quarter. The transaction value was approximately $48.2 million, and the fund reported still holding 500,000 shares worth $11.1 million at the end of September. The trade represented 3.2% of the fund's $1.2 billion reportable U.S. equity assets.This was a substantial reduction: The holding now accounts for just 0.9% of 13F AUM, compared to 7% in the prior quarter.
