MedTech Aktie
WKN DE: A1W9FQ / ISIN: FR0010892950
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16.05.2026 18:37:02
This Fund Added a New 5% Portfolio Position in a Surging Defense and Medtech Supplier
On May 15, 2026, Anchor Capital Management Company disclosed a new position in Knowles (NYSE:KN), acquiring 189,817 shares in the first quarter. The estimated transaction value was $4.80 million, based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated May 15, 2026, Anchor Capital Management Company disclosed a new position in Knowles (NYSE:KN), acquiring 189,817 shares during the first quarter. The estimated transaction value was $4.80 million, calculated using the quarter’s average unadjusted closing price. The position’s value at quarter-end rose by $4.87 million, a figure that includes both trading activity and market price changes.Knowles is a leading provider of advanced micro-acoustic and precision device solutions, serving a diverse set of industries worldwide. The company leverages its expertise in audio and RF technology to deliver high-performance components that are integral to a broad range of electronic applications. Knowles' strong market position is supported by its global reach, diversified customer base, and commitment to innovation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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