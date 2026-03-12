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12.03.2026 21:09:38
This Fund Bet $20 Million on an IoT Stock Last Quarter. Shares Have Tanked Nearly 50% This Year
Aperture Investors initiated a new position in Impinj (NASDAQ:PI), acquiring 117,118 shares valued at $20.38 million in the fourth quarter, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to a SEC filing dated February 17, 2026, Aperture Investors established a new position in Impinj, acquiring 117,118 shares during the fourth quarter of 2025. The fund reported a quarter-end holding valued at $20.38 million.Impinj, Inc. is a technology company specializing in wireless item connectivity and identification, enabling businesses to gain real-time visibility into their assets and inventory. The company leverages a scalable platform that integrates hardware and software for wireless item connectivity and identification. Impinj serves a broad customer base across multiple sectors, including retail, supply chain and logistics, aviation, automotive, healthcare, and industrial manufacturing.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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